Published: Just Now Updated: Just Now

UPSC, TNPSC போட்டித் தேர்வுகளை வெல்வதற்கான இலவச பயிற்சி முகாம்; முழு விவரம் இதோ!

மாணவர்களின் ஐயத்தையும் அச்சத்தையும் நீக்குவதற்கு ஆனந்த விகடனும் King Makers IAS அகாடமியும் இணைந்து பல இடங்களில் வெற்றிகரமான பயிற்சி முகாம்களை நடத்தியிருக்கிறது.

careers UPSC /TNPSC