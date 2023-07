Published: 27 Jul 2023 7 AM Updated: 27 Jul 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

Exclusive: `3 வருஷம், 20 தேர்வுகள் எழுதினேன்' - `சொமேட்டோ டு அரசுப்ணி' குறித்து பகிரும் விக்னேஷ்

தர்மபுரியைச் சேர்ந்த விக்னேஷ், சொமேட்டோவில் வேலை செய்துக்கொண்டே நியூ இந்தியா அஷ்யுரன்ஸ் - மத்திய அரசு வேலையில், நிர்வாக அதிகாரியாக (AO) பணியில் சேர்ந்து வருடம் ரூ.10 லட்சம் வரை சம்பாதிக்கிறார். அவரின் நெகிழ்ச்சிக் கதை இதோ…