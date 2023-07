Published: 20 Jul 2023 7 AM Updated: 20 Jul 2023 7 AM

தென்காசி: 11-ம் வகுப்பு மாணவி எடுத்த விபரீத முடிவு - ஆசிரியை திட்டியதாக எழுதிய கடிதம் சிக்கியது!

மன உளைச்சலில் இருந்த மாணவி தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு முன்பாக இரண்டு பக்க கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில் தன்னை ஆசிரியை ஒருவர் அடிக்கடி திட்டி மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியதாக எழுதியுள்ளார்.

News தற்கொலை - representational image