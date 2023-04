Published: 10 Apr 2023 7 AM Updated: 10 Apr 2023 7 AM

வார்டனை தாக்கிவிட்டு 12 சிறுவர்கள் தப்பியோட்டம்! - நெல்லை கூர்நோக்கு இல்லத்தில் பரபரப்பு

இரவு உணவு வழங்கப்பட்டபோது அதைப் பெற்றுக் கொண்டு அறைக்குத் திரும்பிய 12 சிறுவர்கள், திடீரென வார்டனை தாக்கிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பியோடி விட்டனர். அவர்களை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

News சிறுவர்கள் தப்பிய கூர்நோக்கு இல்லம்