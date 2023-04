Published: Just Now Updated: Just Now

லாரி கடத்தல் வழக்கில் ரூ.12 லட்சம் லஞ்சம்; இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 6 காவலர்கள் டிஸ்மிஸ் - நடந்தது என்ன?

லாரி கடத்தல் வழக்கில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டரை கைதுசெய்யாமலிருக்க அவரிடமே ரூ.12 லட்சம் லஞ்சம் வாங்கிய இன்ஸ்பெக்டர் உட்பட 6 காவலர்கள் பணியிலிருந்து நிரந்தரமாக நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

News 6 காவலர்கள் டிஸ்மிஸ்

Share