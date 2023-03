Published: 21 Mar 2023 8 AM Updated: 21 Mar 2023 8 AM

சென்னை: சினிமாவை மிஞ்சிய சேஸிங்; 1.5 கிலோ தங்கம் கொள்ளை - ஹெல்மெட் கொள்ளையர்கள் கைவரிசை!

வெங்கல் அருகே அடகுக்கடைக்குக் கொண்டுசெல்லப்பட்ட 180 சவரன் நகையை சினிமா பாணியில் பின்தொடர்ந்து கொள்ளையடித்திருக்கின்றனர்.

News சோகன்லால், காலூராம் ( தாக்கப்பட்டவர்கள் )