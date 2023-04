Published: Just Now Updated: Just Now

கட்டுமானப் பணியின்போது 15 வயது சிறுவன் 8-வது மாடியிலிருந்து விழுந்து பலி! - போலீஸ் விசாரணை

கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்ட 15 வயது சிறுவன், 8-வது மாடியிலிருந்து விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News ஆவடி