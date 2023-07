Published: 26 Jul 2023 9 AM Updated: 26 Jul 2023 9 AM

மணிப்பூர்: `நானும் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானேன்' - பழங்குடிப் பெண் கண்ணீர்

மணிப்பூர் கலவரத்தில் மே 15-ம் தேதியன்று, தானும் மூன்று பேரால் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளானதாக பழங்குடியினப் பெண் கூறியிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை - மணிப்பூர் ( சித்திரிப்புப் படம் )