இங்கிலாந்து: இந்திய வம்சாவளி சிறுவன் கொலை வழக்கு; 2 சிறுவர்களுக்கு 34 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை!

இங்கிலாந்தில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சிறுவனைக் கொன்ற வழக்கில், இரு சிறுவர்களுக்கு நீதிமன்றம் 34 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.

News சிறைத் தண்டனை ( சித்திரிப்புப் படம் )