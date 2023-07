Published: 11 Jul 2023 9 AM Updated: 11 Jul 2023 9 AM

2 டன் தக்காளி... வாகனத்துடன் கடத்திய கும்பல்; அதிர்ந்த விவசாயி! - என்ன நடந்தது?!

சில இடங்களில் தக்காளி கடைக்கு காவலர்களைப் பணிக்கு அமர்த்தியதும், தக்காளிக்காகவே சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தியதும் வலைதளங்களில் வைரலானது.

