Published: 27 Feb 2023 10 AM Updated: 27 Feb 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்: கண்மாயில் குளிக்க சென்ற இளைஞர்கள்; நீரில் மூழ்கி பலியான சோகம்!

சிவகாசி அருகே பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்துக்காக கண்மாயில் குளிக்க சென்ற இளைஞர்கள் நீரில் மூழ்கி பலியான சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News இறப்பு