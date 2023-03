Published: 24 Mar 2023 9 AM Updated: 24 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

சிறுவனுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தல்; இருவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை - மகளிர் நீதிமன்றம் அதிரடி

ஐந்தாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவனை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த இளைஞர்கள் இருவருக்கு 20 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து நீதிபதி பரபரப்பு தீர்ப்பளித்தார்.

News சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட செல்வராஜ், நம்புகாளீஸ்வரன்