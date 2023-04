Published: 22 Apr 2023 8 AM Updated: 22 Apr 2023 8 AM

15 மணிநேரம் வேலை; சம்பளம் கொடுக்காமல் கொடுமை - சென்னையில் மீட்கப்பட்ட 29 குழந்தைத் தொழிலாளர்கள்!

சென்னையில் தனியார் நிறுவனத்தில் சட்டவிரோதமாக அடைத்துவைக்கப்பட்ட 29 சிறுவர்களை தொழிலாளர்கள் நலத்துறை அதிகாரிகள் மீட்டிருக்கின்றனர்.

News குழந்தை தொழிலாளர்கள்

