Published: 26 Apr 2023 9 AM Updated: 26 Apr 2023 9 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

திருப்பூர்: பிறந்து 3 நாளே ஆன குழந்தை கடத்தல் - சந்தேகப்படும் பெண்ணின் படத்தை வெளியிட்டு விசாரணை!

திருப்பூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பிறந்து 3 நாளே ஆன ஆண் குழந்தை கடத்தப்பட்டது. உதவி செய்வதுபோல் நடித்து குழந்தையைக் கடத்திச் சென்றதாக சந்தேகப்படும் பெண்ணின் புகைப்படங்களை வெளியிட்டு போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

News சந்தேகிக்கப்படும் எஸ்தர் ராணி

