ஸ்ரீவைகுண்டம்: ஒரே காவல் உட்கோட்டத்தில் 4 நாள்களில் 3 கொலைகள் - பயனற்று போனதா நல்லுறவு முகாம்கள்?!

தூத்துக்குடியில் ஸ்ரீவைகுண்டம் காவல் உட்கோட்டத்திற்குட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த 4 நாளில் 3 கொலைச் சம்பவங்கள் அரங்கேறியுள்ளன. ’மாற்றத்தைத்தேடி’ என பல நல்லுறவு விழிப்புணர்வு முகாம் நடத்தப்பட்டாலும் தொடர் கொலைகள் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

