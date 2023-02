Published: Just Now Updated: Just Now

ஆடி காரில் அரியவகை குரங்குகள்; போலீஸ் எஸ்.ஐ உட்பட 4 பேர் சஸ்பெண்ட்! - என்ன நடந்தது?

சென்னை செங்குன்றம் பகுதியில் அரியவகை குரங்குகள் கடத்தப்பட்ட விவகாரத்தில் போலீஸ் எஸ்.ஐ அசோக் உட்பட நான்கு பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள்.

News சஸ்பெண்ட்