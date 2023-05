Published: 08 May 2023 6 PM Updated: 08 May 2023 6 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

குஜராத்: 5 வருடங்களில் 40,000 பெண்கள் மாயம் - திகில் கிளப்பும் NCRB ரிப்போர்ட்!

குஜராத்தில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் 40,000-க்கும் அதிகமான பெண்கள் காணாமல் போயுள்ளகாக தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகம் தெரிவித்துள்ளது.

News கடத்தல் ( சித்திரிப்புப் படம் )