Published: 27 Apr 2023 10 AM Updated: 27 Apr 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

420 வழக்கு: கடையில் வாங்கிய உலகக்கோப்பை; முதல்வர் வரை ஏமாற்றிய மாற்றுத்திறனாளிமீது வழக்கு பதிவு!

வீல் சேர் கிரிக்கெட் அணியின் `இந்திய அணி கேப்டன்' எனக் கூறி, மோசடியில் ஈடுபட்ட வினோத் பாபுமீது குற்றப்பிரிவு போலீஸார் இரண்டு பிரிவுகளின்கீழ் வழக்கு பதிவுசெய்திருக்கின்றனர்.

முதல்வர் வரை ஏமாற்றிய மாற்றுத்திறனாளி

