Published: Just Now Updated: Just Now

இந்து பெண்ணைக் கடத்தி, 6-வது திருமணம் செய்த நபர்; `லவ் ஜிஹாத்' என இந்து அமைப்புகள் குற்றச்சாட்டு

உத்தரப்பிரதேசத்தில் ரஷீத் என்பவர், இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த 19 வயது இளம்பெண்ணை கடத்திச் சென்று, மதம் மாற்றி திருமணம் செய்துகொண்டார்.

News கடத்தல் - சித்திரிப்புப் படம்