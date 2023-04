Published: 30 Apr 2023 8 AM Updated: 30 Apr 2023 8 AM

501.5 கிராம்: லேப்டாப் சார்ஜரில் தங்க உருளைகள்; திருச்சி ஏர்போர்ட்டில் சிக்கிய கடத்தல் குருவி!

கடந்த சில மாதங்களாகவே திருச்சி விமான நிலையத்தில் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருள்களில் தங்கத்தை மறைத்தி கடத்தி வருவது அதிகரித்திருக்கிறது.

