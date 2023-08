Published: 03 Aug 2023 8 AM Updated: 03 Aug 2023 8 AM

14 ஆண்டுகளாக அடிமை... 1,000 முறைக்கு மேல் பாலியல் வன்கொடுமைக்குள்ளான 33 வயது பெண்; பின்னணி என்ன?

ரஷ்யாவில் 33 வயது பெண்ணை 14 ஆண்டுகளாக வீட்டுக்குள் அடைத்து வைத்து, 1,000 முறைக்கு மேல் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த 51 வயது நபரை போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

