Published: 29 Mar 2023 9 AM Updated: 29 Mar 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

வேலூர்: 6 சிறுவர்கள் தப்பி ஓட்டம்; 12 சிறுவர்கள் ரகளை - பாதுகாப்பு இல்லத்தில் என்ன நடக்கிறது?

வேலூர், அரசினர் பாதுகாப்பு இல்லத்திலிருந்து ஆறு சிறுவர்கள் தப்பியோடிய நிலையில், அடுத்த அதிர்ச்சியாக மேலும் 12 சிறுவர்கள் ரகளையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.

News அரசினர் பாதுகாப்பு இல்லம்