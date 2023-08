Published: Just Now Updated: Just Now

அமெரிக்கா: தலையில் துப்பாக்கியால் சுட்ட 9 வயது சிறுவன்... பரிதாபமாக பலியான 6 வயது சிறுவன்!

``அந்த வீட்டில் 9 வயது சிறுவனும், 6 வயது சிறுவனும் விளையாடிக்கொண்டிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அப்போதுதான் அந்த 9 வயது சிறுவன், 6 வயது சிறுவனை துப்பாக்கியால் சுட்டதாகத் தெரிகிறது." - காவல்துறை

