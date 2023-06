Published: 12 Jun 2023 7 AM Updated: 12 Jun 2023 7 AM

பொள்ளாச்சி டு மும்பை... `Call Girls வேணுமா?’ - ஆபாச இணையதளம் மூலம் நூதன மோசடி செய்த கும்பல் கைது

ஆபாச இணையதளம் மூலம் ஆசை வார்த்தை கூறி, மோசடியில் ஈடுபட்ட 7 பேரை கோவை சைபர் க்ரைம் போலீஸ் கைது செய்துள்ளனர்.

News கைது செய்யப்பட்டவர்கள்