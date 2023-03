Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை: ரௌடி கொலை வழக்கில் சிக்கிய சிறுவர்கள் - சீட்டு விளையாடும்போது நடந்த விபரீதம்!

சென்னையில் சீட்டு விளையாடியபோது ரௌடி ஒருவர் கத்தியை காட்டி மிரட்டியதால், ஆத்திரமடைந்த சிறுவர்கள், அவரின் நண்பர்கள் ரௌடியை கல்லால் தாக்கி கொலைசெய்திருக்கிறார்கள்.

News கொலை