60 டன்: அதானி நிறுவனத்தின் இரும்புப்பாலத்தைத் திருடிய கும்பல்; பீகார் பாணியில் மும்பையில் அதிர்ச்சி!

மும்பையில் 6,000 கிலோ எடையுள்ள இரும்புப்பாலத்தை, மர்மநபர்கள் லாரியில் திருடிச் சென்றுவிட்டனர்.

News பாலத்தைத் திருடிய கும்பல் ( சித்திரிப்புப் படம் )