Published: 28 Apr 2023 7 AM Updated: 28 Apr 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

ஆன்லைன் ரம்மி மோகம்; அதிகரித்த கடன் சுமை - ரூ.43 லட்சத்துடன் மாயமான வங்கி காசாளர் சிக்கியது எப்படி?

விழுப்புரத்தில், 43.89 லட்சம் ரூபாய் பணத்துடன் மாயமான வங்கி ஊழியர், தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவர், ஆன்லைன் ரம்மிக்கு அடிமையாகி, பலரின் சேமிப்பு கணக்கிலிருந்து லட்சங்களில் கையாடல் செய்திருப்பதும் தெரிய வந்திருக்கிறது.

News கைது செய்யப்பட்ட முகேஷ்

