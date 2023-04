Published: 26 Apr 2023 9 AM Updated: 26 Apr 2023 9 AM

விழுப்புரம்: ரூ.43.89 லட்சத்துடன் மாயமான வங்கி காசாளர் - தீவிர விசாரணையில் போலீஸ்!

வங்கி காசாளர் ஒருவர், வங்கியிலிருந்து லட்சங்களில் பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு மாயமாகியிருக்கும் சம்பவம் விழுப்புரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

