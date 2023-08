Published: 16 Aug 2023 9 AM Updated: 16 Aug 2023 9 AM

இந்து பெண்ணுடன் சென்ற இஸ்லாமிய வாலிபர் மீது சரமாரி தாக்குதல் - மும்பை ரயில் நிலையத்தில் அதிர்ச்சி

மும்பை ரயில் நிலையத்தில் இந்துப்பெண்ணுடன் சென்ற வாலிபரை ஒரு கும்பல் அடித்து உதைத்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

News வாலிபர் மீது தாக்குதல்