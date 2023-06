Published: 21 Jun 2023 9 AM Updated: 21 Jun 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

திருமணம் செய்யும்படி நெருக்கடி கொடுத்த காதலன்?! - பாலிவுட் பெண் மேக்கப் கலைஞர் எடுத்த விபரீத முடிவு

மும்பையில், திருமணம் செய்யும்படி காதலன் கட்டாயப்படுத்தியதால், பாலிவுட் பெண் மேக்கப் கலைஞர் தற்கொலை செய்துகொண்டார் என்று கூறப்படுகிறது.

News சாரா