`ஷ்ரத்தாவுக்கு ஏற்பட்ட நிலை தான் ஏற்படும்’ - காதலியை மிரட்டி பாலியல் வன்கொடுமை செய்த காதலன்

டெல்லியில் ஷ்ரத்தா கொலை செய்யப்பட்டது போல் உன்னையும் கொலை செய்வேன் என்று மிரட்டி காதலியை பாலியல் வன்கொடுமை செய்த காதலனை போலீஸார் தேடி வருகின்றனர்.

பாலியல் வன்கொடுமை