Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

சென்னை கல்லூரி மாணவர்கள் சென்ற வாகனம் கவிழ்ந்து விபத்து; ஒரு மாணவர் பரிதாபமாக பலி!

நேற்று மாலை கலைக்குழு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக மாணவர்கள் வாகனத்தில் சென்ற போது, அந்த வாகனம் தலைகீழாக கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News போலீஸ் விசாரணை