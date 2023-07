Published: Just Now Updated: Just Now

புதுக்கோட்டை: நாட்டு வெடி தயாரிப்பு ஆலையில் வெடி விபத்து; தரைமட்டமான கட்டடம்... 5 பேர் படுகாயம்!

இந்த கோர விபத்தில் கட்டடம் இடிந்து முற்றிலும் தரைமட்டமாகியிருக்கிறது. இதில் உரிமையாளர் உட்பட 5 பேர் படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

