பாமக பிரமுகர் மகனுக்கு ஸ்கெட்ச்; கொலை முயற்சி, வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு! - போலீஸ் விசாரணை

சென்னையில் பா.ம.க பிரமுகர் மகனைக் கொலைசெய்ய முயன்ற கும்பல், அவரின் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டையும் வீசியிருக்கிறது.

News பெட்ரோல் குண்டு ( சித்திரிப்புப் படம் )