Published: 22 Apr 2023 11 AM Updated: 22 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

விருதுநகர்: தாயுடன் தகராறு; தம்பியை கட்டையால் அடித்து கொன்ற அண்ணன் - போலீஸ் விசாரணை!

விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பு அருகே தாயுடன் தகராறு‌ செய்த தம்பியை, அண்ணனே கட்டையால் தாக்கி கொலைசெய்திருக்கிறார்.

News மருத்துவமனை

Share