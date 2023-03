Published: 09 Mar 2023 11 AM Updated: 09 Mar 2023 11 AM

மும்பை: லிவ்-இன் பார்ட்னரை எரித்து கொலைசெய்ய முயன்ற நபர் கைது - என்ன நடந்தது?

திருமணம் செய்யாமல் தன்னுடன் சேர்ந்து வாழ்ந்த (லிவிங் டு கெதர்) பெண்ணை தீவைத்து எரித்து கொலை செய்ய முயன்ற நபர் கைதுசெய்யப்பட்டார்.

News சந்தோஷ்