வீட்டில் பதுக்கப்பட்ட 26 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான கொக்கைன்! - இலங்கை நபர் போலீஸில் சிக்கியது எப்படி?

ராமநாதபுரம் அருகே கொக்கைன் போதை பவுடரை வீட்டில் பதுக்கிவைத்திருந்த, இலங்கையைச் சேர்ந்த நபரை தனிப்பிரிவு போலீஸார் கைதுசெய்தனர்.

News கைதுசெய்யப்பட்ட முகமது ஃபாசில்