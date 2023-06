Published: 26 Jun 2023 10 AM Updated: 26 Jun 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

மகாராஷ்டிரா: மாட்டு இறைச்சியை எடுத்து வந்த கார்மீது தாக்குதல்; மும்பையைச் சேர்ந்தவர் அடித்துக் கொலை

மகாராஷ்டிராவில் மாட்டு இறைச்சியை காரில் எடுத்து வந்தபோது மர்மக்கும்பல் நடத்திய தாக்குதலில் ஒருவர் உயிரிழந்தார்.

News இறைச்சி எடுத்து வரப்பட்ட கார்