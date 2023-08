Published: 11 Aug 2023 10 AM Updated: 11 Aug 2023 10 AM

குமரி: கணவன் இறந்து 10 ஆண்டுகள்... மன அழுத்தத்தால் தாய், 2 மகள்கள் தற்கொலை? - என்ன நடந்தது?

தாயும், மகள்களும் தங்களது எதிர்காலம் குறித்து யோசித்து மன அழுத்தத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள். இதனால் மூன்று பேரும் தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கலாம் எனவும் போலீஸார் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

News தற்கொலை ( சித்திரிப்புப் படம் )