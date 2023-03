Published: Just Now Updated: Just Now

``காதல் திருமணம் செய்ததால் ஊரைவிட்டு ஒதுக்கிவிட்டனர்” - இளம் தம்பதி புகாரால் தஞ்சையில் பரபரப்பு!

காதல் திருமணம் செய்துகொண்டதால், தங்களை ஊரைவிட்டு ஒதுக்கிவிட்டதாக இளம் தம்பதி கொடுத்திருக்கும் புகார் மனு, தஞ்சையில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் புகார் ( ம.அரவிந்த் )