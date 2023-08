Published: Just Now Updated: Just Now

மதம் சார்ந்து சர்ச்சைக் கருத்து; பரவிய ஆடியோ, சஸ்பெண்டான இன்ஸ்பெக்டர்! - பின்னணி என்ன?

மதங்கள் குறித்து சர்ச்சைக் கருத்தை பேசியதாக ஆடியோ ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் பரவியது. இது தொடர்பாக போக்குவரத்து போலீஸ் உயரதிகாரிகள் விசாரித்தனர். பின்னர் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேந்திரனை சஸ்பெண்ட் செய்து உத்தரவிட்டனர்.

News ராஜேந்திரன்