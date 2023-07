Published: 25 Jul 2023 10 AM Updated: 25 Jul 2023 10 AM

புனே: மனைவி, உறவினரை சுட்டுக் கொன்றுவிட்டு, தற்கொலை செய்த போலீஸ் அதிகாரி - அதிகாலையில் அதிர்ச்சி

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவர் தன் மனைவி மற்றும் உறவினரை சுட்டுக் கொலைசெய்துவிட்டு தானும் தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

News பரத் கெய்க்வாட்