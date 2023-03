Published: 02 Mar 2023 8 AM Updated: 02 Mar 2023 8 AM

நாமக்கல்: சுவர் இடிந்து விழுந்து தனியார் நிறுவன ஊழியர் பலி; பழைய வீட்டை இடிக்கும்போது நேர்ந்த துயரம்

கட்டடத்தை இடிக்கும் பணியில் ஈடுப்பட்டிருந்தபோது, கட்டடத்தின் முன்பக்க பகுதியின் சுவர் இடிந்து விழுந்து, தனியார் நிறுவன ஊழியர் ஒருவர் பரிதாபகாக உயிரிழந்தார்.

News திருச்செங்கோடு ( நா.ராஜமுருகன் )