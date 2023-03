Published: 27 Mar 2023 9 AM Updated: 27 Mar 2023 9 AM

இலங்கைக்குத் தப்ப முயன்ற அகதி; உடந்தையாக இருந்த தமிழக மீனவர்கள் ஐந்து பேர் கைது!

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தனுஷ்கோடி பகுதியிலிருந்து சட்ட விரோதமாக கள்ளத்தோணியில் இலங்கைக்குத் தப்பிச் செல்ல முயன்ற அகதி உட்பட ஐந்து பேரை கடலோர காவல் படையினர் கைதுசெய்திருக்கின்றனர்.

News நடுக்கடலில் பிடிபட்ட ஜனகனுடன் கடலோர காவல் படையினர்