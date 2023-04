Published: Just Now Updated: Just Now

`போதிய சாட்சியங்கள் இல்லை...' - நடிகை ஜியா கான் தற்கொலை வழக்கிலிருந்து சூரஜ் பன்சோலி விடுவிப்பு!

நடிகை ஜியா கான் தற்கொலை செய்துகொண்ட வழக்கிலிருந்து, அவருடைய காதலன் சூரஜ் பன்சோலியை சி.பி.ஐ சிறப்பு நீதிமன்றம் விடுவித்திருக்கிறது.

News ஜியா கான், சூரஜ் பன்சோலி

