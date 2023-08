Published: 18 Aug 2023 10 AM Updated: 18 Aug 2023 10 AM

மாணவர்களின் சண்டையை தடுத்து நிறுத்திய பட்டியலின மாணவர்; நண்பர்களுடன் வீடு புகுந்து தாக்கிய சக மாணவர்

தூத்துக்குடியில் இரண்டு மாணவர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட சண்டையை தடுத்து நிறுத்திய பட்டியலின மாணவரை மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர் இரவில் வீடு புகுந்து தாக்கிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

