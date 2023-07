Published: 15 Jul 2023 11 AM Updated: 15 Jul 2023 11 AM

25 பள்ளி மாணவர்களுக்கு விஷம்வைத்த ஆசிரியை; மரண தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம் - என்ன நடந்தது?

சீனாவில் 25 மாணவர்களுக்கு விஷம்வைத்த ஆசிரியைக்கு நீதிமன்றம் மரண தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளித்திருக்கிறது.

News கைது