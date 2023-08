Published: 04 Aug 2023 11 AM Updated: 04 Aug 2023 11 AM

மும்பை: என்.சி.சி மாணவர்களைக் கண்மூடித்தனமாக அடித்த சீனியர்... நடந்தது என்ன?!

மும்பையில் என்.சி.சி மாணவர்களைக் குனியவைத்து பின்புறத்தில் கண்மூடித்தனமாக அடித்த வீடியோ வேகமாகப் பரவி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திவருகிறது.

