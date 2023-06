Published: 12 Jun 2023 7 AM Updated: 12 Jun 2023 7 AM

தி.மலை: ``காப்பாற்றுங்கள் ஐயா..!" - ராணுவ வீரரின் உருக்கமான வீடியோ; மறுக்கும் எஸ்.பி; விவரம் என்ன?!

"கோயில் அருகே கடை வைத்து நடத்தி வந்த தனது மனைவியை பலர் ஒன்றிணைந்து தாக்கி, மானபங்கம் செய்ததாகவும்; போலீஸிடம் சொல்லியும் நடவடிக்கை இல்லை, காப்பாற்றுங்கள் ஐயா" என்று ராணுவ வீரர் ஒருவர் பேசும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் பரவியது.

