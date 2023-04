Published: Just Now Updated: Just Now

விழுப்புரம்: விசாரிக்கச் சென்ற இடத்தில் பெண்ணைத் தாக்கினாரா எஸ்.ஐ? - நடந்தது என்ன?

உதவி காவல் ஆய்வாளர் ஒருவர் விசாரிக்கச் சென்ற இடத்தில், பெண்ணைத் தவறாகப் பேசி தாக்கியதாக எஸ்.பி-யிடம் புகார் அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

News எஸ்.பி அலுவலகத்தில் பெண்ணின் தரப்பினர்

